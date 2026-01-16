ATELIER CUISINE CUISINONS ENSEMBLE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Que vous soyez débutant ou passionné, adulte ou enfant, cet atelier est l’occasion parfaite pour cuisiner, partager et déguster ensemble dans une ambiance chaleureuse !

Au menu

• Poêlée de gnocchis aux légumes

• Tiramisu aux pommes caramélisées et spéculoos

L’atelier est gratuit, mais l’inscription et l’adhésion sont obligatoires. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

Whether you’re a beginner or an enthusiast, adult or child, this workshop is the perfect opportunity to cook, share and enjoy together in a friendly atmosphere!

