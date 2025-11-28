Atelier cuisine d’automne Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 10:00 – 13:30

Gratuit : oui Adulte, Tout public

Cuisinons les légumes d’automne et partageons un repas convivial au Ripaillon vendredi 28 novembre dès 10h avec la BricoLowtech.Le Ripaillon est un lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil géré par un collectif associatif et la Mairie. Chaque vendredi à 12h30, c’est la micro-cantine : 1 personne cuisine 1 repas végétarien pour 10. Et de temps en temps, un atelier cuisine collectif est proposé pour découvrir les légumes de saison cultivés dans les 2 potagers de la BricoLowtech.

Le Ripaillon Nantes 44200