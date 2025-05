Atelier Cuisine de bord de mer – La Grande École Le Havre, 12 juin 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Cuisine de bord de mer La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 18:00:00

fin : 2025-06-12 20:00:00

Date(s) :

2025-06-12

Plongez dans une ambiance conviviale aux côtés de la cheffe Sabrina pour un atelier aux saveurs iodées la cuisine de bord de mer !

Découvrez comment travailler les trésors de la mer avec simplicité et créativité.

À l’issue de cet atelier, vous saurez concocter un repas complet aux accents marins, digne d’un dîner les pieds dans l’eau.

Les petits plus

– Un verre de cidre ou de jus de pomme offert durant l’atelier

– Chaque participant repart avec les recettes qu’il a réalisées

Dans une démarche éco-responsable, pense à apporter un sac et/ou ton récipient pour emmener tes créations.

Réservation obligatoire

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Cuisine de bord de mer

Immerse yourself in a convivial atmosphere alongside chef Sabrina for a workshop with iodized flavors: seaside cooking!

Discover how to work with the treasures of the sea, simply and creatively.

At the end of this workshop, you’ll know how to concoct a complete meal with a seaside accent, worthy of a seaside dinner.

Little extras

– A complimentary glass of cider or apple juice during the workshop

– Each participant leaves with the recipes he or she has created

As part of an eco-responsible approach, remember to bring a bag and/or your own container to hold your creations.

Reservations required

German :

Tauchen Sie in einer geselligen Atmosphäre an der Seite von Küchenchefin Sabrina in einen Workshop mit jodhaltigen Aromen ein: die Küche am Meer!

Entdecken Sie, wie Sie die Schätze des Meeres einfach und kreativ verarbeiten können.

Am Ende dieses Workshops werden Sie in der Lage sein, eine komplette Mahlzeit mit maritimen Akzenten zuzubereiten, die einem Abendessen mit den Füßen im Wasser würdig ist.

Die kleinen Extras

– Ein Glas Cidre oder Apfelsaft wird während des Workshops angeboten

– Jeder Teilnehmer nimmt seine Rezepte mit nach Hause

Im Sinne eines umweltbewussten Ansatzes denke daran, eine Tasche und/oder deinen Behälter mitzubringen, um deine Kreationen mitzunehmen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera amichevole con la chef Sabrina per un laboratorio dai sapori iodati: la cucina del mare!

Scoprite come lavorare i tesori del mare con semplicità e creatività.

Alla fine di questo laboratorio, saprete come preparare un pasto completo dal sapore marino, degno di una cena in riva al mare.

Piccoli extra:

– Un bicchiere di sidro o di succo di mela in omaggio durante il laboratorio

– Ogni partecipante torna a casa con le ricette create

Nell’ottica di un approccio eco-responsabile, ricordatevi di portare con voi una borsa e/o un contenitore per le vostre creazioni.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Sumérjase en un ambiente agradable con la chef Sabrina en un taller de sabores yodados: ¡la cocina marinera!

Descubra cómo trabajar los tesoros del mar con sencillez y creatividad.

Al final de este taller, sabrá preparar una comida completa con sabor a mar, digna de una cena marinera.

Pequeños extras

– Un vaso de sidra o zumo de manzana de cortesía durante el taller

– Cada participante se lleva a casa las recetas que ha elaborado

Como parte de un enfoque eco-responsable, recuerda traer una bolsa y/o tu propio recipiente para llevarte tus creaciones.

Reserva obligatoria

