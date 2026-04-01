Atelier cuisine de cookies aux orties Ecomusée Ker Dreger Plouigneau
Atelier cuisine de cookies aux orties Ecomusée Ker Dreger Plouigneau lundi 13 avril 2026.
Atelier cuisine de cookies aux orties
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-13 16:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Enfilez votre tablier, vous allez cuisiner ! Et avec l’ortie, une plante cueillie dans la nature et que tout le monde connaît, vous fabriquerez de délicieux cookies.
Animé par Au Fil du Queffleuth Sur réservation .
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Atelier cuisine de cookies aux orties
L’événement Atelier cuisine de cookies aux orties Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX
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