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Atelier cuisine de cookies aux orties Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Atelier cuisine de cookies aux orties Ecomusée Ker Dreger Plouigneau lundi 13 avril 2026.

Lieu : Ecomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Atelier cuisine de cookies aux orties

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-13 16:00:00

Date(s) :
2026-04-13

Enfilez votre tablier, vous allez cuisiner ! Et avec l’ortie, une plante cueillie dans la nature et que tout le monde connaît, vous fabriquerez de délicieux cookies.

Animé par Au Fil du Queffleuth Sur réservation   .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Atelier cuisine de cookies aux orties

L’événement Atelier cuisine de cookies aux orties Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX

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