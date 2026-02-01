Atelier cuisine De la jugeote dans la popote Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Atelier cuisine De la jugeote dans la popote

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

15€ par binôme Inscription obligatoire

Un atelier culinaire intergénérationnel, grands-parents petits-enfants est proposé durant les vacances scolaires.

Préparé et encadré par Laurence DEVISMES, diététicienne, il a pour but de partager et transmettre de façon ludique de bonnes habitudes alimentaires aux plus jeunes.

Les participants repartent avec ce qu’ils ont préparé, afin de pouvoir faire goûter toute la famille !

Pour qui ?

Des binômes grand-parent (âgé de 60 ans et plus) et petit-enfant (âgé de 6 à 10 ans) . Le nombre de place est limité à 5 binômes.

Pour participer, il est obligatoire de s’inscrire et une autorisation parentale est à produire. .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

