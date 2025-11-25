Atelier Cuisine de l’Europe de l’Est La Grande École Le Havre

Atelier Cuisine de l’Europe de l’Est

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-25 17:30:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

Date(s) :

2025-11-25

Direction l’Europe de l’Est pour un voyage culinaire plein de caractère ! Découvrez une cuisine riche en traditions, en saveurs et en histoires, où chaque plat réchauffe le cœur autant que l’assiette. Aux côtés de notre cheffe Sabrina, laissez-vous inspirer par les recettes phares de cette région conviviale et généreuse.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

