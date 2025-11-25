Atelier Cuisine de l’Europe de l’Est La Grande École Le Havre
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-25 17:30:00
fin : 2025-11-25 19:30:00
2025-11-25
Direction l’Europe de l’Est pour un voyage culinaire plein de caractère ! Découvrez une cuisine riche en traditions, en saveurs et en histoires, où chaque plat réchauffe le cœur autant que l’assiette. Aux côtés de notre cheffe Sabrina, laissez-vous inspirer par les recettes phares de cette région conviviale et généreuse.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
