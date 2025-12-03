Atelier cuisine de Noël pour les enfants Le P’tit Roubion Bourdeaux

Atelier cuisine de Noël pour les enfants

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Nous vous proposons des ateliers pour les enfants à partir de 6 ans afin qu’ils cuisinent des petites gourmandises de Noël sucrées ou salées. les parents et amis sont invités à déguster les réalisations à la fin de l’atelier pour l’apéro. Sur réservation.

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr

English :

We’re offering workshops for children aged 6 and over, so they can bake sweet or savory Christmas treats. Parents and friends are invited to taste their creations at the end of the workshop for an aperitif. Reservations required.

German :

Wir bieten Workshops für Kinder ab 6 Jahren an, damit sie kleine süße oder salzige Weihnachtsleckereien kochen können. Eltern und Freunde sind eingeladen, die Ergebnisse am Ende des Workshops zum Aperitif zu verkosten. Auf Voranmeldung.

Italiano :

Offriamo laboratori per bambini dai 6 anni in su, che potranno preparare dolci o salati per il Natale. Genitori e amici sono invitati ad assaggiare le loro creazioni alla fine del laboratorio per un aperitivo. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Ofrecemos talleres para niños a partir de 6 años en los que podrán preparar dulces o salados navideños. Los padres y amigos están invitados a degustar sus creaciones al final del taller para tomar un aperitivo. Es necesario reservar.

