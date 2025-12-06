Atelier cuisine de Noël végétal et gourmand Espace Confluence Café & Coworking Romans-sur-Isère
Atelier cuisine de Noël végétal et gourmand
Espace Confluence Café & Coworking 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:30:00
2025-12-06
Expérimenter des recettes et repartir avec des idées en plus pour cuisiner différemment, ça vous tente?
Bô Clau organise un atelier de cuisine à L’espace Confluence pour cette édition 2025 de son Atelier bluffant et gourmand de Noël.
Espace Confluence Café & Coworking 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 53 61 56
English :
Would you like to experiment with recipes and come away with new ideas for cooking differently?
Bô Clau is organizing a cooking workshop at L’espace Confluence for this 2025 edition of its bluffing and gourmet Christmas Workshop.
