Atelier cuisine de Noël végétal et gourmand Espace Confluence Café & Coworking Romans-sur-Isère

Atelier cuisine de Noël végétal et gourmand

Espace Confluence Café & Coworking 42 place Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Expérimenter des recettes et repartir avec des idées en plus pour cuisiner différemment, ça vous tente?

Bô Clau organise un atelier de cuisine à L’espace Confluence pour cette édition 2025 de son Atelier bluffant et gourmand de Noël.

+33 6 71 53 61 56

English :

Would you like to experiment with recipes and come away with new ideas for cooking differently?

Bô Clau is organizing a cooking workshop at L’espace Confluence for this 2025 edition of its bluffing and gourmet Christmas Workshop.

