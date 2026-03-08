Atelier cuisine de plantes sauvages Melle
Atelier cuisine de plantes sauvages Melle samedi 25 avril 2026.
Atelier cuisine de plantes sauvages
5 rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un atelier pour apprendre les bases de la cueillette des plantes sauvages comestibles et comment les cuisiner. .
5 rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine de plantes sauvages
L’événement Atelier cuisine de plantes sauvages Melle a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays Mellois