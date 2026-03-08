Atelier cuisine de plantes sauvages Melle

Atelier cuisine de plantes sauvages 5 rue du Bourgneuf Melle 2026-04-25

Atelier cuisine de plantes sauvages Melle samedi 25 avril 2026.

Atelier cuisine de plantes sauvages

5 rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Un atelier pour apprendre les bases de la cueillette des plantes sauvages comestibles et comment les cuisiner.   .

5 rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82  louise.simplicite@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine de plantes sauvages

L’événement Atelier cuisine de plantes sauvages Melle a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Pays Mellois

Prochains événements à Melle