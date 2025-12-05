ATELIER CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC JOE LE COOKER SALÉ Sète

ATELIER CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC JOE LE COOKER SALÉ

Rue Gambetta Sète Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-02-25 2026-04-22 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-10-21

Un atelier gourmand pour découvrir les spécialités de la région tout en mettant la main à la pâte !

Les enfants cuisinent les saveurs locales !Dans cet atelier 100 % salé, les jeunes cuisiniers réalisent La TielleUn chausson aux moulesUn atelier gourmand pour découvrir les spécialités de la région tout en mettant la main à la pâte !Réservez l’atelier des Petits Chefs salé dès maintenant ! .

English : ATELIER CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC JOE LE COOKER SALÉ

A gourmet workshop to discover the region’s specialities while getting your hands dirty!

