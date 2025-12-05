ATELIER CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC JOE LE COOKER SUCRÉ

Rue Gambetta Sète Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-29 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-10-28 2026-12-23 2026-12-30

Un moment ludique et créatif, parfait pour découvrir la cuisine en s’amusant.

Un atelier pâtisserie amusant pour les enfants ! Les petits gourmands deviennent de vrais apprentis chefs !Au programme, selon la semaine Semaine sucrée (semaine paire) zézettes, pâtisseries variéesSemaine salée (semaine impaire) La Tielle, chausson aux moulesUn moment ludique et créatif, parfait pour découvrir la cuisine en s’amusant.Réservez l’atelier des Petits Chefs sucré dès aujourd’hui ! .

Rue Gambetta Sète 34200 Hérault Occitanie

English : ATELIER CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC JOE LE COOKER SUCRÉ

A fun and creative way to discover cooking.

L’événement ATELIER CUISINE DES PETITS CHEFS AVEC JOE LE COOKER SUCRÉ Sète a été mis à jour le 2025-12-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE