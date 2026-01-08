Atelier cuisine des restes

1a Carrefour de Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

En moyenne en France nous jetons 63kg d’aliments par an. Dans cet atelier, apprenez comment accommoder vos restes et déchets alimentaires afin de lutter ensemble contre le gaspillage. Ludique, économique et indubitablement gustatif !

En moyenne en France nous jetons 63kg d’aliments par an. Dans cet atelier, apprenez comment accommoder vos restes et déchets alimentaires afin de lutter ensemble contre le gaspillage. Ludique, économique et indubitablement gustatif !

Prix libre et conscient. Nous conseillons pour cela un prix de 25€/personne, cela permet de valoriser le travail et les actions que la Maison de la Nature met en œuvre tout au long de l’année sur son territoire et de continuer à vous proposer des activités de qualité et variées. .

1a Carrefour de Ribeauvillé Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On average in France, we throw away 63kg of food every year. In this workshop, learn how to use your leftovers and food waste to fight against waste. Fun, economical and undoubtedly tasty!

L’événement Atelier cuisine des restes Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme du Val d’Argent