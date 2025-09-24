Atelier cuisine Desserts avec Clément Restaurant Chez Clément Lauzun

Atelier cuisine Desserts avec Clément Restaurant Chez Clément Lauzun mercredi 24 septembre 2025.

Atelier cuisine Desserts avec Clément

Restaurant Chez Clément 6 Rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

L’association Lauzun Ateliers, Création, Découverte vous propose un atelier de cuisine avec le Chef Clément. Durant cet atelier, vous apprendrez à faire un délicieux dessert. Nombre de places limitées, réservez votre place.

Restaurant Chez Clément 6 Rue Eugène Mazelié Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lauzunateliers@gmail.com

English : Atelier cuisine Desserts avec Clément

The association Lauzun Ateliers, Création, Découverte is offering a cooking workshop with Chef Clément. During this workshop, you’ll learn how to make a delicious dessert. Places are limited, so reserve your place.

German : Atelier cuisine Desserts avec Clément

Der Verein Lauzun: Ateliers, Création, Découverte bietet Ihnen einen Kochworkshop mit dem Chefkoch Clément an. Während dieses Workshops werden Sie lernen, wie man ein köstliches Dessert zubereitet. Begrenzte Anzahl an Plätzen, reservieren Sie Ihren Platz.

Italiano :

L’associazione Lauzun: Ateliers, Création, Découverte propone un laboratorio di cucina con lo chef Clément. Durante questo laboratorio imparerete a preparare un delizioso dessert. I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo.

Espanol : Atelier cuisine Desserts avec Clément

La asociación Lauzun: Ateliers, Création, Découverte propone un taller de cocina con el Chef Clément. Durante este taller, aprenderá a preparar un delicioso postre. Las plazas son limitadas, así que reserve pronto.

