Atelier cuisine DETOX Aisey-sur-Seine

Après les fêtes de fin d’année et leurs plaisirs gourmands, Delphine nous propose un atelier de 2 heures placé sous le signe de la légèreté, de la découverte culinaire et du bien-être digestif.

Cet atelier sera l’occasion de retrouver énergie et vitalité grâce à une cuisine simple, colorée, et composée d’aliments naturellement détoxifiants.

Nous explorerons ensemble une sélection d’aliments bio qui soutiennent les fonctions d’élimination du corps. Au fil de la séance, vous découvrirez comment les intégrer facilement à votre alimentation du quotidien.

Au programme

• Atelier de cuisine participatif découverte de nouvelles saveurs, gestes simples, astuces nutritionnelles.

• Création et constitution d’une assiette détox complète, équilibrée, colorée et savoureuse.

• Dégustation de pain aux graines bio fabrication maison, riche en fibres et minéraux.

• Dégustation d’eaux originales aromatisées préparées la vieille, idéales après les excès des fêtes.

Le tout dans une ambiance conviviale, joyeuse et bienveillante, où chacun pourra manipuler, goûter, expérimenter et repartir avec son assiette créée sur place et avec de nouvelles idées pour cuisiner sainement au quotidien.

Cet atelier est ouvert à tous, même aux débutants, et se déroule en petit groupe de 8 personnes, pour favoriser l’échange, le partage et la bonne humeur.

Apportez votre tablier, une grande assiette ou un contenant avec couvercle, deux couteaux (couteau d’office et un plus grand).

Tarif comprenant

. Aliments bio

. Eaux aromatisées et Kéfirs de fruits

. Jus verts

. Fiches recettes et les conseils pratiques.

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de finir la soirée en dégustant son assiette au Bistrot dès le dîner du soir.

Ouvert aux adhérents (2€/ournée-20€/l’année)

Atelier proposé et animé par Delphine Bouland .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 76 17 00 garedeslumieres@gmail.com

