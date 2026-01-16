Atelier Cuisine detox Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 7 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

7 € par personne

Participez à un atelier cuisine détox et parttagez le déjeuner en profitant des conseils de Sulwenn

Atelier Cuisine : déjeuner et conseils détox

### Sulwenn La Galate, vous invite à partager sa passion et ses précieux conseils détox, pour vous aider à sortir de l’hiver en pleine forme !

Ensemble, vous préparez et partagez le déjeuner. Au menu : salade de crudités de saison, Papillotte de poisson aux herbes et paprika accompagnée de patate douce et potimarron, salade de fruits de saison et tisane digestive.

Sur inscription. 7€ par personne (50% carte Sortir!).

Renseignements et inscriptions au Centre des Marais.

43 rue de Chateaubriant 35 770 Vern-sur-Seiche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



