Informations pratiques

Dordives

Atelier cuisine

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 17:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Atelier cuisine

Atelier cuisine pour vos apéros. Moins de culpabilité, plus de créativité : réinventez vos débuts de soirée avec des ingrédients meilleurs pour a santé et l’environnement ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 56 79 80 projet.alimentaire@gatinaismontargois.com

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English :

Cooking workshop

L’événement Atelier cuisine Dordives a été mis à jour le 2026-09-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS