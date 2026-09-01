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AGENDA · Dordives

Atelier cuisine Dordives

jeudi 17 septembre 2026 · Dordives

Atelier cuisine Dordives

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
45680 Dordives
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Dordives

Atelier cuisine

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Atelier cuisine
Atelier cuisine pour vos apéros. Moins de culpabilité, plus de créativité : réinventez vos débuts de soirée avec des ingrédients meilleurs pour a santé et l’environnement !   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 56 79 80  projet.alimentaire@gatinaismontargois.com

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English :

Cooking workshop

L’événement Atelier cuisine Dordives a été mis à jour le 2026-09-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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