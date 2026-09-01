AGENDA · Dordives
Atelier cuisine Dordives
jeudi 17 septembre 2026 · Dordives
Informations pratiques
Dordives
Atelier cuisine
Dordives Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Atelier cuisine
Atelier cuisine pour vos apéros. Moins de culpabilité, plus de créativité : réinventez vos débuts de soirée avec des ingrédients meilleurs pour a santé et l’environnement ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 56 79 80 projet.alimentaire@gatinaismontargois.com
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English :
Cooking workshop
L’événement Atelier cuisine Dordives a été mis à jour le 2026-09-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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