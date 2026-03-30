Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau
Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau mercredi 1 avril 2026.
Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle
Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Faites vos valises, nous faisons escale au Népal avec Khima et ses deux copines, qui animeront l’atelier de cuisine du monde.
Rdv mercredi 1er avril à 9h30 repas partagé
Au menu
-Lassi à la banane et noix de coco
-Biriani Riz épicé au poulet
-Haluwa
10€/personne, atelier sur inscription
Bon voyage. 10 .
Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 9 64 36 22 03
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English :
L’événement Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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