Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle

Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Faites vos valises, nous faisons escale au Népal avec Khima et ses deux copines, qui animeront l’atelier de cuisine du monde.

Rdv mercredi 1er avril à 9h30 repas partagé

Au menu

-Lassi à la banane et noix de coco

-Biriani Riz épicé au poulet

-Haluwa

10€/personne, atelier sur inscription

Bon voyage. 10 .

Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 9 64 36 22 03

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English :

L’événement Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)