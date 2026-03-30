Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau

Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Association Myriades la Passerelle

Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau mercredi 1 avril 2026.

Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle

Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

Faites vos valises, nous faisons escale au Népal avec Khima et ses deux copines, qui animeront l’atelier de cuisine du monde.
Rdv mercredi 1er avril à 9h30 repas partagé 
Au menu  
-Lassi à la banane et noix de coco
-Biriani Riz épicé au poulet 
-Haluwa 

10€/personne, atelier sur inscription
Bon voyage. 10  .

Association Myriades la Passerelle, 14 rue St Antoine Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 9 64 36 22 03 

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English :

L’événement Atelier cuisine du monde Association Myriades la Passerelle Millau a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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