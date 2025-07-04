Atelier Cuisine du monde au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac

Atelier Cuisine du monde au Jardin Bourian

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez voyager avec vos papilles ! On vous invite à découvrir et préparer de délicieuses recettes avec nos amis venus de différents pays du monde, puis à les déguster ensemble

Venez voyager avec vos papilles ! On vous invite à découvrir et préparer de délicieuses recettes avec nos amis venus de différents pays du monde, puis à les déguster ensemble. Apportez votre plus beau tablier !

Cet atelier sera réalisé en partenariat avec l'association "Jamais Sans Toit" de Gourdon.

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Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

Take a trip with your taste buds! We invite you to discover and prepare delicious recipes with our friends from around the world, then enjoy them together

L’événement Atelier Cuisine du monde au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon