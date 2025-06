Atelier cuisine du monde – Centre socio culturel Lorda Lourdes 18 juin 2025 09:30

Hautes-Pyrénées

Atelier cuisine du monde Centre socio culturel Lorda 22 Avenue du Maréchal Joffre Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-18 09:30:00

fin : 2025-06-18 12:30:00

2025-06-18

Le Centre Socio-Culturel Lorda vous propose 4 ateliers cuisine parents-enfants, animés par Siddhant CHHETRI, chef cuisinier originaire du Népal en charge du foodtruck Hungry Buddha , spécialisé dans les cuisines du monde philosophie culinaire, apprentissages des techniques de cuisine et partage de connaissances seront de mise lors de ces ateliers.

11 juin 2025 à 09:30

18 juin 2025 à 09:30

Inscriptions au 06 73 21 63 72 ou à matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

English :

The Centre Socio-Culturel Lorda is offering 4 parent-child cooking workshops, led by Siddhant CHHETRI, a chef from Nepal in charge of the « Hungry Buddha » foodtruck, specializing in world cuisine: culinary philosophy, learning cooking techniques and sharing knowledge will be the order of the day during these workshops.

All dates:

june 11, 2025 at 09:30

june 18, 2025 at 09:30

To register, call 06 73 21 63 72 or e-mail matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

German :

Das Centre Socio-Culturel Lorda bietet Ihnen 4 Eltern-Kind-Kochworkshops an, die von Siddhant CHHETRI, einem aus Nepal stammenden Koch, der den Foodtruck « Hungry Buddha » betreibt und sich auf die Küchen der Welt spezialisiert hat, geleitet werden: kulinarische Philosophie, Erlernen von Kochtechniken und Wissensaustausch sind bei diesen Workshops angesagt.

Alle Termine:

11. Juni 2025 um 09:30 Uhr

18. Juni 2025 um 09:30 Uhr

Anmeldungen unter 06 73 21 63 72 oder matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

Italiano :

Il Centro socio-culturale Lorda propone 4 laboratori di cucina per genitori e figli, condotti da Siddhant CHHETRI, chef nepalese responsabile del foodtruck « Hungry Buddha », specializzato in cucina mondiale: filosofia culinaria, apprendimento di tecniche di cucina e condivisione di conoscenze saranno all’ordine del giorno durante questi laboratori.

Tutte le date:

11 giugno 2025 alle 09:30

18 giugno 2025 alle 09:30

Per iscriversi, chiamare il numero 06 73 21 63 72 o inviare un’e-mail a matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

Espanol :

El Centro Sociocultural Lorda propone 4 talleres de cocina para padres e hijos, dirigidos por Siddhant CHHETRI, chef nepalí responsable del foodtruck « Hungry Buddha », especializado en cocinas del mundo: la filosofía culinaria, el aprendizaje de técnicas culinarias y el intercambio de conocimientos estarán a la orden del día durante estos talleres.

Todas las fechas:

11 de junio de 2025 a las 09:30

18 de junio de 2025 a las 09:30

Para inscribirse, llame al 06 73 21 63 72 o envíe un correo electrónico a matthieu.delestan@ville-lourdes.fr

