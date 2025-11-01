Atelier cuisine du poisson par Scarlette Le Corre Mer et Saveurs Scarlette Le Corre Guilvinec

Mer et Saveurs Scarlette Le Corre 11 bis rue du Général de Gaulle Guilvinec Finistère

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2026-03-31 14:00:00

2025-11-01

Scarlette Le Corre, marin-pêcheur, vous fait une présentation des pratiques de pêches bigoudènes et vous apprend à préparer le poisson frais autour de trois recettes.

Elle vous donne ses astuces pour toujours réussir la cuisson.

Dégustation en fin d’atelier. Sur réservation. .

