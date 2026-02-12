Atelier cuisine du potager aux saveurs du monde Maison Marbeuf Rennes Mercredi 11 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Cuisiner ensemble une recette salée et une recette sucrée à partir de fruits et légumes de saison, en explorant les saveurs d’ici et d’ailleurs dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Inscription à l’atelier via ce lien: [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-cuisine-du-potager-aux-saveurs-du-monde](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-cuisine-du-potager-aux-saveurs-du-monde)

**Tarif** :

40 € + 2 € d’adhésion

Le tarif comprend : l’animation de l’atelier, les ingrédients, les recettes transmises et la dégustation.

Public :

Dès 10 ans

Dates & horaires :

Les mercredis de 16h à 18h

• 11 mars

• 29 avril

• 6 mai

Envie de cuisiner ensemble de nouvelles recettes, créatives et gourmandes et de partager ce moment dans la bonne humeur ? Cuisine positive prône le faire ensemble pour transmettre ma passion de la cuisine. Au menu, convivialité et dégustation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T18:00:00.000+01:00

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



