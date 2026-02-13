Atelier cuisine du potager aux saveurs du monde, Maison Marbeuf, Rennes
Atelier cuisine du potager aux saveurs du monde Mercredi 11 mars, 16h00 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00
Inscription à l’atelier via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-cuisine-du-potager-aux-saveurs-du-monde
40 € + 2 € d’adhésion
Le tarif comprend : l’animation de l’atelier, les ingrédients, les recettes transmises et la dégustation.
Dès 10 ans
Les mercredis de 16h à 18h
• 11 mars
• 29 avril
• 6 mai
Envie de cuisiner ensemble de nouvelles recettes, créatives et gourmandes et de partager ce moment dans la bonne humeur ? Cuisine positive prône le faire ensemble pour transmettre ma passion de la cuisine. Au menu, convivialité et dégustation.
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Cuisiner ensemble une recette salée et une recette sucrée à partir de fruits et légumes de saison, en explorant les saveurs d’ici et d’ailleurs dans une ambiance conviviale et joyeuse.