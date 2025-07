Atelier cuisine en famille à L’Escale L’Escale Bruz

Atelier cuisine en famille à L’Escale L’Escale Bruz mercredi 16 juillet 2025.

Sur inscription

Envie de partager un moment convivial et gourmand en famille ? Rejoignez-nous à L’Escale pour un atelier cuisine ouvert à tous !

Rejoignez-nous à L’Escale pour un atelier cuisine ouvert à tous !

Au programme :

* Préparation recettes simples et savoureuses

* Dégustation des plats réalisés ensemble

* Échanges et astuces pour cuisiner au quotidien

Que vous soyez passionné de cuisine ou simple curieux, cet atelier est l’occasion parfaite pour découvrir, apprendre et surtout passer un bon moment dans la bonne humeur.

Inscription et information auprès du centre social l’Escale.

Début : 2025-07-16T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T13:30:00.000+02:00

0787102650 accueil@escale-bruz.fr

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine