Atelier cuisine en famille « Cara’sel » au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Atelier cuisine en famille « Cara’sel » au Port des Salines

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-04-07

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-04-07 2025-10-20

Atelier cuisine, fabrication de caramel à la fleur de sel à réaliser en famille sur réservation.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 82 28 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

English :

Cooking workshop, making caramel with fleur de sel for the whole family booking required.

German :

Kochworkshop, Herstellung von Karamell mit Fleur de Sel für die ganze Familie mit Reservierung.

Italiano :

Laboratorio di cucina, preparazione del caramello con il fleur de sel per tutta la famiglia prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Taller de cocina, elaboración de caramelo con flor de sal para toda la familia previa reserva.

L’événement Atelier cuisine en famille « Cara’sel » au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-06-15 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime