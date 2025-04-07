Atelier cuisine en famille « Cara’sel » au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
Atelier cuisine en famille « Cara’sel » au Port des Salines
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-04-07
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-04-07 2025-10-20
Atelier cuisine, fabrication de caramel à la fleur de sel à réaliser en famille sur réservation.
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 82 28 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
English :
Cooking workshop, making caramel with fleur de sel for the whole family booking required.
German :
Kochworkshop, Herstellung von Karamell mit Fleur de Sel für die ganze Familie mit Reservierung.
Italiano :
Laboratorio di cucina, preparazione del caramello con il fleur de sel per tutta la famiglia prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Taller de cocina, elaboración de caramelo con flor de sal para toda la familia previa reserva.
