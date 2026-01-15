Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage lundi 6 avril 2026.
Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-06
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-06 2026-07-06 2026-10-17
Atelier cuisine, fabrication de caramel à la fleur de sel à réaliser en famille sur réservation.
.
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cooking workshop, making caramel with fleur de sel for the whole family booking required.
L’événement Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime