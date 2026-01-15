Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-06

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-06 2026-07-06 2026-10-17

Atelier cuisine, fabrication de caramel à la fleur de sel à réaliser en famille sur réservation.

.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking workshop, making caramel with fleur de sel for the whole family booking required.

L’événement Atelier cuisine en famille Cara’sel au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime