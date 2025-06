Atelier cuisine en famille – Condat-sur-Trincou 14 juin 2025 10:00

Cuisinez avec vos enfants lors d’un atelier cuisine famille à la ferme Les Jarthes à Condat sur Trincou, autour de notre camion Hubert avec le cuisinier du restaurant Le Jardin des Chouchoux. Cet atelier est réservé aux enfants de 6 ans et plus et leurs parents ou grand-parents. Une participation de 5€ par duo parent-enfant ou 6€ par trio est demandée. .

Ferme Les Jarthes

Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81 accueil.brantome@lerubanvert.org

English : Atelier cuisine en famille

Cook with your children during a family cooking workshop at Les Jarthes farm in Condat sur Trincou, around our Hubert truck with the chef from Le Jardin des Chouchoux restaurant. This workshop is reserved for children aged 6 and over and their parents or grandparents. 6/duo or 7/trio.

German : Atelier cuisine en famille

Kochen Sie mit Ihren Kindern bei einem Familien-Kochworkshop auf dem Bauernhof Les Jarthes in Condat sur Trincou rund um unseren Lastwagen Hubert mit dem Koch des Restaurants Le Jardin des Chouchoux. Dieser Workshop ist für Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern oder Großeltern reserviert. 5?/Duo oder 6?/Trio.

Italiano :

Cucinate con i vostri bambini in un laboratorio di cucina per famiglie presso la fattoria Les Jarthes a Condat sur Trincou, intorno al nostro camioncino Hubert e allo chef del ristorante Le Jardin des Chouchoux. Questo laboratorio è rivolto ai bambini dai 6 anni in su e ai loro genitori o nonni. 5/duo o 6/trio.

Espanol : Atelier cuisine en famille

Cocine con sus hijos en un taller de cocina familiar en la granja Les Jarthes, en Condat sur Trincou, en torno a nuestro camión Hubert y al chef del restaurante Le Jardin des Chouchoux. Este taller está destinado a niños a partir de 6 años y a sus padres o abuelos. 6/duo o 7/trío.

