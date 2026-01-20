Atelier cuisine en famille Place Marius Sarda Lapte

Atelier cuisine en famille

Place Marius Sarda Mairie de Lapte Lapte Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

pour 5 repas à emporter chez soi

Début : 2026-02-18 13:30:00

Début : 2026-02-18 13:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

On manque quoi ce soir ?

Pas toujours facile de répondre à cette question. Et si on vous donnait un coup de main ?

Place Marius Sarda Mairie de Lapte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

What are we missing tonight?

That’s not always an easy question to answer. How about a helping hand?

