Atelier cuisine en famille Place Marius Sarda Lapte

Place Marius Sarda Mairie de Lapte Lapte Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
pour 5 repas à emporter chez soi
Début : 2026-02-18 13:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
2026-02-18
On manque quoi ce soir ?
Pas toujours facile de répondre à cette question. Et si on vous donnait un coup de main ?
.
Place Marius Sarda Mairie de Lapte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
What are we missing tonight?
That’s not always an easy question to answer. How about a helping hand?
