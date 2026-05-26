Atelier cuisine en famille Moyon Moyon Villages

Moyon Villages

Atelier cuisine en famille

Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Familles Rurales Moyon-Tessy propose un atelier autour de la cuisine estivale le samedi 13 juin de 10h à 13h.

Atelier en famille, parent/enfant ou avec des proches.

S’inscrire avant le 09/06/2026 .

Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org

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English : Atelier cuisine en famille

L’événement Atelier cuisine en famille Moyon Villages a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Lô