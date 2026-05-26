Atelier cuisine en famille Moyon Moyon Villages
Atelier cuisine en famille Moyon Moyon Villages samedi 13 juin 2026.
Moyon Villages
Atelier cuisine en famille
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’association Familles Rurales Moyon-Tessy propose un atelier autour de la cuisine estivale le samedi 13 juin de 10h à 13h.
Atelier en famille, parent/enfant ou avec des proches.
S’inscrire avant le 09/06/2026 .
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 aurelie.alliet@famillesrurales.org
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English : Atelier cuisine en famille
L’événement Atelier cuisine en famille Moyon Villages a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Lô
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