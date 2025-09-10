Atelier cuisine en famille Cuisine du Parcours Autonomie EHPAD Soustons

Préparez de délicieuses recettes puis savourez vos créations autour d’un déjeuner convivial.

Une expérience gourmande intergénérationnelle à ne pas manquer avec Aurélia, diététicienne, Tristan de la Maison des Citoyens et Aline de la Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours.

Cuisine du Parcours Autonomie EHPAD Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Atelier cuisine en famille

Prepare delicious recipes and enjoy your creations over a convivial lunch.

An intergenerational gourmet experience not to be missed with Aurélia, dietician, Tristan from Maison des Citoyens and Aline from Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours.

German : Atelier cuisine en famille

Bereiten Sie köstliche Rezepte zu und genießen Sie dann Ihre Kreationen bei einem geselligen Mittagessen.

Ein generationsübergreifendes Gourmet-Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, mit Aurelia, einer Ernährungsberaterin, Tristan vom Bürgerhaus und Aline vom Haus der Eltern, Familien und 1000 ersten Tage.

Italiano :

Preparate deliziose ricette e gustate le vostre creazioni durante un pranzo conviviale.

Un’esperienza gastronomica intergenerazionale da non perdere con Aurélia, dietista, Tristan della Maison des Citoyens e Aline della Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours.

Espanol : Atelier cuisine en famille

Prepare deliciosas recetas y disfrute de sus creaciones durante un almuerzo de convivencia.

Una experiencia gourmet intergeneracional que no se puede perder con Aurélia, dietista, Tristan de la Maison des Citoyens y Aline de la Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours.

