Atelier cuisine en famille Cuisine du Parcours Autonomie Soustons

Cuisine du Parcours Autonomie Avenue de Labouyrie Soustons

Gratuit

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Venez partager un atelier culinaire où parents, grands-parents et enfants se réunissent pour cuisiner ensemble.

Venez préparez de délicieuses recettes puis savourez vos créations autour d’un déjeuner convivial avec Aurélia, diététicienne, Tristan de la Maison des Citoyens et Aline de la Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours.

La cuisine du Parcours Autonomie se trouve à gauche de l’entrée de l’EHPAD. .

Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

Come and share a culinary workshop where parents, grandparents and children get together to cook together.

