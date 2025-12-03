Atelier cuisine en famille Cuisine du Parcours Autonomie Soustons
Atelier cuisine en famille Cuisine du Parcours Autonomie Soustons mercredi 3 décembre 2025.
Atelier cuisine en famille
Cuisine du Parcours Autonomie Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Venez partager un atelier culinaire où parents, grands-parents et enfants se réunissent pour cuisiner ensemble.
Venez préparez de délicieuses recettes puis savourez vos créations autour d’un déjeuner convivial avec Aurélia, diététicienne, Tristan de la Maison des Citoyens et Aline de la Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours.
La cuisine du Parcours Autonomie se trouve à gauche de l’entrée de l’EHPAD. .
Cuisine du Parcours Autonomie Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English :
Come and share a culinary workshop where parents, grandparents and children get together to cook together.
L’événement Atelier cuisine en famille Soustons a été mis à jour le 2025-11-26 par OTI LAS