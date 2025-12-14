Atelier cuisine en famille spécial Noël Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22

2025-12-22

Atelier cuisine en famille

Sablées de Noël et chocolat chaud.

Il vous sera possible de rester plus longtemps et de profiter d’un atelier fresque du climat, de 14h à 17h si vous le souhaitez !

Sur inscription Organisé par l’Arpentèle.   .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

