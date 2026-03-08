Atelier cuisine en famille Maison Labat Villandraut

Atelier cuisine en famille

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Pâtisserie en famille, avec Candice.

Venez apprendre à pâtisser et partagez un goûter convivial !

C’est sain & gourmand !

Sur inscription. .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57

