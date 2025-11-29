Atelier cuisine en famille Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier cuisine en famille

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Un temps pour cuisiner ensemble pour les parents et enfant.

Action porté par handiperinat.

Réservation obligatoire par sms uniquement.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

A time for parents and children to cook together.

Action supported by handiperinat.

Reservations required by sms only.

