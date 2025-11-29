Atelier cuisine en famille Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier cuisine en famille Café Cantine Villeneuve-sur-Lot mercredi 10 décembre 2025.
Atelier cuisine en famille
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Un temps pour cuisiner ensemble pour les parents et enfant.
Action porté par handiperinat.
Réservation obligatoire par sms uniquement.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English :
A time for parents and children to cook together.
Action supported by handiperinat.
Reservations required by sms only.
