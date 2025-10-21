Atelier cuisine enfants Dégagnac
Atelier cuisine enfants Dégagnac mardi 21 octobre 2025.
Atelier cuisine enfants
Poudens Bas Dégagnac Lot
Tarif : – – 5 EUR
Viens cuisiner ton goûter avec Lise, animatrice nature, à l’association Céou La Découverte !
Les enfants se mettent aux fourneaux et préparent le repas du midi ! Ils cuisinerons un cake salé et un cake sucré qui seront ensuite dégustés tous ensemble lors du repas de midi.
Les parents et grands-parents pourront rester se reposer dans le jardin ou sur le canapé dans la maison, autour d’une boisson chaude, en attendant le repas.
Poudens Bas Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 63 23 65 87 bonjour@la-decouverte.net
English :
Come and cook your own snack with Lise, nature coordinator at Céou La Découverte!
The kids get down to the stove and prepare lunch! They’ll bake a savory cake and a sweet cake, which will then be eaten together at lunchtime.
Parents and grandparents can relax in the garden or on the sofa in the house, with a hot drink, while waiting for the meal.
German :
Komm und koche deinen Snack mit Lise, der Naturanimateurin des Vereins Céou La Découverte!
Die Kinder stellen sich an den Herd und bereiten das Mittagessen vor! Sie werden einen salzigen und einen süßen Kuchen backen, die dann alle zusammen beim Mittagessen verzehrt werden.
Die Eltern und Großeltern können sich im Garten oder auf dem Sofa im Haus bei einem heißen Getränk ausruhen, während sie auf das Essen warten.
Italiano :
Venite a cucinare la vostra merenda con Lise, animatrice naturalistica dell’associazione Céou La Découverte!
I bambini saranno in cucina a preparare il pranzo! Prepareranno una torta salata e una dolce, che verranno poi mangiate insieme a pranzo.
I genitori e i nonni potranno rilassarsi in giardino o sul divano della casa con una bevanda calda in attesa del pasto.
Espanol :
Ven a cocinar tu merienda con Lise, animadora de naturaleza de la asociación Céou La Découverte
Los niños estarán en la cocina preparando la merienda Prepararán un pastel salado y otro dulce, que luego comerán juntos a la hora de la comida.
Los padres y abuelos podrán relajarse en el jardín o en el sofá de la casa con una bebida caliente mientras esperan la comida.
