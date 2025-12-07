Atelier cuisine enfants sablé de Noël

Au 8ème jour Dunières Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

de 14h30-16h30: réalisation de sablés de Noël.

15€.

Réservation obligatoire 00 63 75 00 32

Places limitées

.

Au 8ème jour Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 75 00 32

English :

2.30pm-4.30pm: Christmas shortbread making.

15?.

Booking essential: 00 63 75 00 32

Limited places

German :

14.30-16.30 Uhr: Herstellung von Weihnachtsplätzchen.

15?.

Reservierung erforderlich: 00 63 75 00 32

Begrenzte Plätze

Italiano :

14.30-16.30: preparazione di frollini natalizi.

15?.

Prenotazione obbligatoria: 00 63 75 00 32

Posti limitati

Espanol :

14.30-16.30: Elaboración de galletas de Navidad.

15?.

Imprescindible reservar: 00 63 75 00 32

Plazas limitadas

L’événement Atelier cuisine enfants sablé de Noël Dunières a été mis à jour le 2025-11-18 par Haut Pays du Velay Tourisme