Atelier cuisine entre adultes Centre de loisirs Marchésieux

Centre de loisirs 4 rue du Pont du Bateau Marchésieux Manche
Début : 2025-10-07 18:00:00
fin : 2025-10-07 22:00:00
2025-10-07
Un repas aux couleurs de l’automne lors de notre atelier cuisine spécial Halloween, préparez un menu original à base de courges puis savourez un repas chaleureux entre participants. .
Centre de loisirs 4 rue du Pont du Bateau Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 65 74 69 10 evsfamillesruralesmarchus@gmail.com
