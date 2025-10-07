Atelier cuisine entre adultes Centre de loisirs Marchésieux

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07 22:00:00

2025-10-07

Un repas aux couleurs de l’automne lors de notre atelier cuisine spécial Halloween, préparez un menu original à base de courges puis savourez un repas chaleureux entre participants. .

Centre de loisirs 4 rue du Pont du Bateau Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 65 74 69 10 evsfamillesruralesmarchus@gmail.com

