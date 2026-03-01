Atelier cuisine entre parents Espace des Parents Lessay

Atelier cuisine entre parents

Espace des Parents 18 rue Sainte-Croix Lessay Manche

Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26 12:00:00

2026-03-26

Venez confectionner une recette salée à base de riz rond.   .

Espace des Parents 18 rue Sainte-Croix Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

