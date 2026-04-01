Atelier cuisine, Espace du bien manger, Saint-Étienne-du-Rouvray
Atelier cuisine, Espace du bien manger, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 1 avril 2026.
Atelier cuisine Mercredi 1 avril, 14h30 Espace du bien manger Seine-Maritime
Gratuit – Tout public (enfants accompagnés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T14:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-01T14:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00
À noter que ces ateliers organisés par le centre socioculturel Georges-Déziré sont une mise en bouche avant le festival Éléments Terre qui (depuis plusieurs années) se déroule tout le mois d’avril à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Espace du bien manger 83 rue Léon-Gambetta, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]
Rendez-vous à l’Espace du bien manger (83 rue Léon-Gambetta) pour participer à des ateliers cuisine thématiques. « Cuisine anti-gaspi » le 1er avril. Cusine
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