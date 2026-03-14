Atelier Cuisine et fabrication de bouquets Lycée professionnel Francis Jammes Orthez

Atelier Cuisine et fabrication de bouquets

Lycée professionnel Francis Jammes Avenue François Mitterrand Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Préparation d’un goûter sur le thème du printemps (desserts avec des fruits et des fleurs) et atelier fabrication de bouquets de fleurs en papier avec les élèves de terminale bac pro ASSP.

Partage du goûter tous ensemble .

Lycée professionnel Francis Jammes Avenue François Mitterrand Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 57

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English : Atelier Cuisine et fabrication de bouquets

L’événement Atelier Cuisine et fabrication de bouquets Orthez a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Coeur de Béarn