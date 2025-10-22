Atelier cuisine et goûter pour Halloween Châteaudun

Atelier cuisine et goûter pour Halloween Châteaudun mercredi 22 octobre 2025.

L’Espièglerie Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 30 EUR
Tarif enfant

Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Organisé par Des Petits Riens Qui Changent Tout.
L’Espièglerie Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 40 48 58 

L’événement Atelier cuisine et goûter pour Halloween Châteaudun a été mis à jour le 2025-10-09 par OT GRAND CHATEAUDUN