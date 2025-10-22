Atelier cuisine et goûter pour Halloween Châteaudun
Atelier cuisine et goûter pour Halloween Châteaudun mercredi 22 octobre 2025.
Atelier cuisine et goûter pour Halloween
L’Espièglerie Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Organisé par Des Petits Riens Qui Changent Tout.
30 .
L’Espièglerie Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 40 48 58
English :
Organized by Des Petits Riens Qui Changent Tout.
German :
Organisiert von Des Petits Riens Qui Changent Tout (Kleine Dinge, die alles verändern).
Italiano :
Organizzato da Des Petits Riens Qui Changent Tout.
Espanol :
Organizado por Des Petits Riens Qui Changent Tout.
L’événement Atelier cuisine et goûter pour Halloween Châteaudun a été mis à jour le 2025-10-09 par OT GRAND CHATEAUDUN