Informations pratiques

Thuir

ATELIER CUISINE ET NUTRITION

2 BOULEVARD VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-01

Ateliers Cuisine et Nutrition : jeudi 17 septembre, jeudi 1er octobre, vendredi 16 octobre et jeudi 29 octobre de 14h à 17h, à l’Office de Tourisme, 2 boulevard Violet à Thuir. Gratuit et ouvert à tous les aidants familiaux. Nombre de places limité, …

.

2 BOULEVARD VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cooking and Nutrition Workshops:%A0Thursday, September 17; Thursday, October 1; Friday, October 16; and Thursday, October 29, from 2:00 p.m. %E0 5:00 p.m., %E0 the Tourist Office, 2 Boulevard Violet %E0 Thuir.%A0Free and open %E0 to all family caregivers. Space is limited, …

L’événement ATELIER CUISINE ET NUTRITION Thuir a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI ASPRES-THUIR