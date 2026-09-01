ATELIER CUISINE ET NUTRITION Thuir
jeudi 17 septembre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
ATELIER CUISINE ET NUTRITION
2 BOULEVARD VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-01
Ateliers Cuisine et Nutrition : jeudi 17 septembre, jeudi 1er octobre, vendredi 16 octobre et jeudi 29 octobre de 14h à 17h, à l’Office de Tourisme, 2 boulevard Violet à Thuir. Gratuit et ouvert à tous les aidants familiaux. Nombre de places limité, …
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2 BOULEVARD VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 22 22
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English :
Cooking and Nutrition Workshops:%A0Thursday, September 17; Thursday, October 1; Friday, October 16; and Thursday, October 29, from 2:00 p.m. %E0 5:00 p.m., %E0 the Tourist Office, 2 Boulevard Violet %E0 Thuir.%A0Free and open %E0 to all family caregivers. Space is limited, …
L’événement ATELIER CUISINE ET NUTRITION Thuir a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI ASPRES-THUIR
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