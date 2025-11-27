Atelier cuisine et nutrition centre social Charles Béraudier Voiron

Atelier cuisine et nutrition

centre social Charles Béraudier 6 avenue Jules Ravat Voiron Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 16:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Atelier cuisine et nutrition pour Femmes touchées par un cancer du sein ou gynécologique.

.

centre social Charles Béraudier 6 avenue Jules Ravat Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 96 10 centre.beraudier@ville-voiron.fr

English :

Cooking and nutrition workshop for women affected by breast or gynecological cancer.

German :

Koch- und Ernährungsworkshop für Frauen, die von Brust- oder gynäkologischem Krebs betroffen sind.

Italiano :

Laboratorio di cucina e alimentazione per donne colpite da tumore al seno o ginecologico.

Espanol :

Taller de cocina y nutrición para mujeres afectadas de cáncer de mama o ginecológico.

L’événement Atelier cuisine et nutrition Voiron a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays Voironnais