Atelier cuisine et nutrition centre social Charles Béraudier Voiron
Atelier cuisine et nutrition centre social Charles Béraudier Voiron jeudi 27 novembre 2025.
Atelier cuisine et nutrition
centre social Charles Béraudier 6 avenue Jules Ravat Voiron Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 16:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Atelier cuisine et nutrition pour Femmes touchées par un cancer du sein ou gynécologique.
.
centre social Charles Béraudier 6 avenue Jules Ravat Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 96 10 centre.beraudier@ville-voiron.fr
English :
Cooking and nutrition workshop for women affected by breast or gynecological cancer.
German :
Koch- und Ernährungsworkshop für Frauen, die von Brust- oder gynäkologischem Krebs betroffen sind.
Italiano :
Laboratorio di cucina e alimentazione per donne colpite da tumore al seno o ginecologico.
Espanol :
Taller de cocina y nutrición para mujeres afectadas de cáncer de mama o ginecológico.
L’événement Atelier cuisine et nutrition Voiron a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays Voironnais