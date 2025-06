Atelier cuisine et projection « ANGES ET CIE » – L’Étoile Cinéma Saulieu Saulieu 16 juin 2025 07:00

Côte-d’Or

Atelier cuisine et projection « ANGES ET CIE » L’Étoile Cinéma Saulieu 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-16

Date(s) :

2025-06-16

Au programme :

De 15h à 18h atelier cuisine au Centre Social

Renseignements et réservations au 03 80 64 20 43

Dès 19h apéritif dînatoire au cinéma ouvert à toutes et tous

À 20h30 projection du film Anges & cie (tarifs habituels)

Synopsis :

Nous ne pouvons pas les voir. Ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides… Bienvenue dans le monde des anges gardiens ! Paul et Léa n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais depuis, ils sont irrésistiblement attirés l’un par l’autre. Raphaëlle et Gabriel, deux anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaëlle l’ambitieuse pourra dire adieu à sa promotion d’Archange. Quant à Gabriel le fumiste, il sera déchu et devra passer l’éternité sur Terre. L’enfer…

De Vladimir Rodionov Avec Élodie Fontan, Romain Lancry, Shirine Boutella…

Durée 1h31

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma Saulieu 20 Rue de la Halle au Blé

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier cuisine et projection « ANGES ET CIE »

German : Atelier cuisine et projection « ANGES ET CIE »

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cuisine et projection « ANGES ET CIE » Saulieu a été mis à jour le 2025-06-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR