Atelier cuisine et repas Classe de Foie Gras La Villette Dunières

Atelier cuisine et repas Classe de Foie Gras

La Villette In Secreto -domaine de la Villette Dunières Haute-Loire

Tarif : 300 – 300 – 300 EUR

Date :

Début : 2025-12-16 17:00:00

fin : 2025-12-16 22:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Envie d’apprendre à préparer votre propre foie gras avant les fêtes ? Rejoignez-nous pour un atelier unique alliant préparation, cuisson, création… et beaucoup de gourmandise !

La Villette In Secreto -domaine de la Villette Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48 domainedelavillette@insecreto.fr

English :

Want to learn how to prepare your own foie gras before the holidays? Join us for a unique workshop combining preparation, cooking, creation? and lots of gourmet fun!

German :

Möchten Sie lernen, wie Sie vor den Feiertagen Ihre eigene Foie Gras zubereiten? Begleiten Sie uns auf einem einzigartigen Workshop, der die Zubereitung, das Kochen, die Kreation und viele Leckereien miteinander verbindet!

Italiano :

Volete imparare a preparare il vostro foie gras prima delle feste? Unitevi a noi in un laboratorio unico che combina preparazione, cottura, creazione e tante gustose prelibatezze!

Espanol :

¿Quiere aprender a preparar su propio foie gras antes de las fiestas? Acompáñenos en un taller único que combina preparación, cocción, creación… ¡y un montón de sabrosos manjares!

