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AGENDA · Évron

Atelier cuisine et repas partagé Le Trait d’Union Évron

mercredi 30 septembre 2026 · Le Trait d'Union · Évron

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Trait d'Union
Adresse
32 bis rue de montaigu
Ville
53600 Évron
Département
Mayenne
Tarif

Évron

Atelier cuisine et repas partagé

Le Trait d’Union 32 bis rue de montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 14:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Découvrez des recettes à base de légumineuses et échanger autour des bienfaits des fibres alimentaires.
Découvrez des recettes à base de légumineuses et échangez autour des bienfaits des fibres alimentaires pour la santé digestive. L’objectif est de transmettre des repères simples et facilement reproductibles au quotidien.
Animation gratuite, sur inscription.
Animation proposée en partenariat avec Nathalie ASTIER, diététicienne psychonutritionniste.   .

Le Trait d’Union 32 bis rue de montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22  accueil-traitdunion@evron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover recipes featuring legumes and discuss the benefits of dietary fiber.

L’événement Atelier cuisine et repas partagé Évron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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