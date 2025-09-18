Atelier cuisine et repas partagé Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre
Atelier cuisine et repas partagé Pause Solid’Erdre
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Une matinée pour se retrouver et passer un moment convivial !
En partenariat avec les Restos du Coeur. Cuisner ensemble en échangeant des recettes simples et astucieuses pour ensuite partager un repas dans la convivialité !
Inscription obligatoire avant le 14 septembre au 06 24 34 06 67 .
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 34 06 67 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org
