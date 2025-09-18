Atelier cuisine et repas partagé Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Atelier cuisine et repas partagé Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre jeudi 18 septembre 2025.

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-18 09:30:00

fin : 2025-09-18 14:00:00

2025-09-18

Une matinée pour se retrouver et passer un moment convivial !

En partenariat avec les Restos du Coeur. Cuisner ensemble en échangeant des recettes simples et astucieuses pour ensuite partager un repas dans la convivialité !

Inscription obligatoire avant le 14 septembre au 06 24 34 06 67 .

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 34 06 67 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

A morning to get together and spend some quality time!

German :

Ein Vormittag, um sich zu treffen und eine gesellige Zeit zu verbringen!

Italiano :

Una mattinata per stare insieme e trascorrere del tempo di qualità!

Espanol :

Una mañana para reunirse y pasar un rato agradable

L’événement Atelier cuisine et repas partagé Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis