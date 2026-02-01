ATELIER CUISINE EVS GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Samedi 28 février à 9h30 EVS Grandir Ensemble à Saint-Gervais-Sur-Mare
Atelier cuisine purée aux herbes sauvages
Informations et inscriptions 07.88.39.55.69
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69
English :
Saturday, February 28 at 9:30 am EVS Grandir Ensemble in Saint-Gervais-Sur-Mare
Wild herb purée cooking workshop
Information and registration: 07.88.39.55.69
