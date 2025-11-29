Atelier cuisine Fabrication de gateau Maison de Noël Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier cuisine Fabrication de gateau Maison de Noël
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Venez apprendre à faire des gâteaux Maison de Noël.
Atelier de cuisine ouvert à tous.
Réservation obligatoire par sms uniquement.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English :
Come and learn how to make homemade Christmas cakes.
Cooking workshop open to all.
Reservations required by sms only.
