Atelier cuisine facile Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson
Atelier cuisine facile Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson samedi 11 avril 2026.
Atelier cuisine facile
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Un samedi par mois, chaque personne peut proposer une recette de cuisine saine, goûteuse, équilibrée, locale, en tout cas, faite ensemble !
Partagez votre spécialité ou une recette que vous n’avez jamais osé faire… parce que faire ensemble, c’est plus facile et plus sympa !
Sur inscription jusqu’au 5 mars- Places limitées à 12 personnes. .
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier cuisine facile
L’événement Atelier cuisine facile Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Parthenay Gâtine