Atelier cuisine facile Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Atelier cuisine facile

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un samedi par mois, chaque personne peut proposer une recette de cuisine saine, goûteuse, équilibrée, locale, en tout cas, faite ensemble !

Partagez votre spécialité ou une recette que vous n’avez jamais osé faire… parce que faire ensemble, c’est plus facile et plus sympa !

Sur inscription jusqu’au 5 mars- Places limitées à 12 personnes. .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier cuisine facile

L’événement Atelier cuisine facile Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Parthenay Gâtine