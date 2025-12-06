Atelier cuisine facile pour tous ! Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson

Atelier cuisine facile pour tous !

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Lancement d’un atelier cuisine facile, un samedi par mois avec les Rendez-vous du Cordon.

Chaque personne peut proposer une recette de cuisine saine, goûteuse, équilibrée, locale. Partagez votre spécialité ou une recette que vous n’avez jamais osé faire… Parce que faire ensemble, c’est plus facile et plus sympa !

Premier atelier Bernard propose un dessert individuel à la pomme et en pâte feuilletée !

Venez découvrir et composer la recette collectivement.

Sur inscription obligatoire, 12 participants maximum ! .

Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

